Sie sind angeblich auf Sitzplätzen in der Metro oder im Kino – unter dem Hashtag #bedbugs, also Bettwanzen, gibt es auf Tiktok gerade viele Videos von besorgten Frankreich-Urlaubern. Ein Problem, das es auch bei uns geben könnte?

Zoologe: Es sieht in Deutschland nicht nach Bettwanzenplage aus

Erik Schmolz ist Zoologe beim Umweltbundesamt und sagt: Im Moment sieht es nicht danach aus. "Wir haben in Deutschland keine Hinweise darauf, dass es mehr Bettwanzen gibt oder ungewöhnlich viele Bettwanzen", meint er. Man müsse aber auch dazu sagen, es gebe in Deutschland keine offizielle Statistik. Man könne zwar Schädlingsbekämpfer fragen, ob sie mehr oder weniger Einsätze haben, aber das seien immer so kleine Stichproben und im Moment gibt es keine Hinweise, dass es wirklich mehr wäre.

Nachfrage nach Bettwanzenspürhunden gestiegen

Bettwanzenspürhunde werden eingesetzt, um Bettwanzen unter anderem in Wohnungen aufzuspüren. (Symbolbild) Bildrechte: dpa Anders nimmt das Anne Hamker wahr. Sie leitet das sogenannte Bettwanzen-Spürhunde-Team in Leipzig. Mit ihren zwei Spürhunden lässt sie Bettwanzen erschnüffeln. "Ob die Bettwanzen auch in Deutschland auf dem Vormarsch sind, mein Eindruck ist: Ja", sagt sie. Die Nachfrage nach Bettwanzenspürhunden und auch nach Bekämpfungsmaßnahmen steige ihres Wissens nach schon spürbar.



Als einen Grund nennt Hamker: "Wir reisen immer mehr, verschleppen die Bettwanzen also leichter." Außerdem habe der globale Handel zugenommen. "Wir kaufen gebrauchte Möbel, ohne zu prüfen, ob die eventuell befallen sind", erklärt Hamker. Hinzu komme natürlich auch die zunehmende Resistenz der Bettwanzen gegen bislang eigentlich recht gut wirksame Insektizide.

Wie man einen Bettwanzenbefall erkennt

Für einen Befall gebe es verschiedene Indizien, sagt die Expertin. Viele Menschen würden von Rötungen, Schwellungen und starkem Juckreiz berichten. Erwachsene Bettwanzen könne man mit etwa sechs Millimeter Größe gut erkennen, allerdings seien sie Meister im Verstecken. Ein Indiz könnten auch noch Kotspuren sein, diese würden wie schwarze, runde Tintenflecke aussehen. Bei der Bekämpfung rät Anne Hamker von handelsüblichen Sprays ab, es sollten besser professionelle Schädlingsbekämpfer ans Werk.

Was kann man selbst gegen Bettwanzen tun?