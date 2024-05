Straßenbau Warum auf Autobahnbaustellen oft keine Bauarbeiter zu sehen sind

Manchmal werde aber auch gearbeitet, man könne das nur nicht sehen, sagt der Sprecher der Autobahn GmbH: "Zum einen ist es so, dass wir sogenannte Linienbaustellen haben. Das heißt, wenn wir beispielsweise acht, neun, zehn Kilometer Strecke komplett erneuern, dann wird das in der Regel an einem Ende begonnen und endet dann auf der anderen Seite." Die Bauarbeiten fänden nicht überall gleichzeitig statt. "Wir haben zum anderen auch sehr viele Arbeiten, wenn es zum Beispiel in eine Böschung reingeht, die von den Blicken der Verkehrsteilnehmer nicht entdeckt werden können", so Möhring.