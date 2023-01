"Nein, nicht diese riesigen Pferde, die werden den ganzen Raum hier dominieren." Das waren die ersten Gedanken von Museumsleiterin Urte Evert, als sie erfuhr, dass die "Schreitenden Pferde" des NS-Bildhauers Josef Thorak in ihrem Haus ausgestellt werden sollen. Beworben habe sie sich keinesfalls darum. Aber letztendlich sei es gelungen, eine der beiden tonnenschweren Bronzeskulpturen in ihren Kontext einzuordnen und sie nüchtern auszustellen. Das eine Pferd ist nun Teil der Ausstellung "Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler" im Museum der Zitadelle im Stadtteil Spandau. Das zweite Pferd soll künftig in einem Schaudepot mit weiteren Objekten der Erinnerungskultur zu sehen sein.

Zuletzt waren die "Schreitenden Pferde", die einst vor Hitlers Reichskanzlei in Berlin standen, im Besitz eines Unternehmers in Rheinland-Pfalz. Er hatte Ende der 1980er-Jahre keine Kosten gescheut, um an die Objekte seiner Begierde zu kommen. Er ließ die vom Lieblingsbildhauer des Führers geschaffenen Skulpturen aus der DDR in den Westen schmuggeln – Zeugenaussagen zufolge für mehrere Hunderttausend D-Mark.