Die Großleitstelle Oldenburg in Niedersachsen informierte am Donnerstagnachmittag darüber, dass von den Störungen im Mobilfunk und Internet auch die Notrufnummer 112 sowie der Krankentransport betroffen sei. Auch in anderen Städten wie Berlin, Hamburg und Bremen sowie in Baden-Württemberg gab es Probleme mit dem Notruf. Die Hamburger Polizei meldete Störungen im gesamten Netz der Stadt. Einige Dienststellen seien schwer erreichbar, teils funktioniere der Notruf 110 nicht.