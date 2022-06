Das RKI meldete heute Morgen 89.142 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 480,0 nach 331,8 vor drei Tagen. Doch wo kommen plötzlich die hohen Infektionszahlen her? In den vergangenen beiden Jahren hat man gerade in den Sommermonaten viel niedrigere 7-Tage-Inzidenzen gesehen – teilweise im einstelligen Bereich. Das Problem in diesem Jahr heißt BA.5. Dieser Subtyp der Omikron-Variante ist hochansteckend und hat in den vergangenen Wochen schon in Portugal und Frankreich die Zahlen in die Höhe schnellen lassen.