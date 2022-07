Corona-Maßnahmen Sachverständigenrat für Maskenpflicht in Innenräumen

Lockdowns werden in der ersten Phase einer Pandemie durchaus begrüßt. "Je länger ein Lockdown dauert und je weniger Menschen bereit sind, die Maßnahme mitzutragen, desto geringer ist der Effekt und umso schwerer wiegen die nicht-intendierten Folgen", warnen die Experten aber. Die Wirksamkeit eines Lockdowns sei also in der frühen Phase des Containments am effektivsten, verliere aber den Effekt wiederum schnell. Dies gelte auch für Kontaktnachverfolgungen.