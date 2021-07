Drogendeals via "WhatsApp für Straftäter"

In Dresden hat die Staatsanwaltschaft mehrere Anklagen gegen mutmaßliche Drogenhändler erhoben. Einem Verdächtigen wird vorgeworfen, bei verschiedenen Lieferanten unter anderem rund 50 Kilogramm Crystal für mehr als eine halbe Million Euro gekauft zu haben. Ein anderer soll mit Crystal und Marihuana im Gesamtwert von über 1,3 Million gehandelt haben.

Verfahren gegen mutmaßliche Drogenhändler, wie sie scheinbar Tag für Tag an deutschen Gerichten verhandelt werden. Doch die genannten Fälle haben eine Gemeinsamkeit: Die Verdächtigen wurden in einem großen europäischen Ermittlungskomplex überführt. Denn sie nutzten zur Kommunikation mit anderen Kriminellen alle die gleiche Technik: sogenannte Krypto-Handys. Darauf war die Software "Encrochat" zum verschlüsselten Austausch von Nachrichten installiert. Weil "Encrochat" vor allem von Kriminellen genutzt wurde, erhielt es auch die Bezeichnung "WhatsApp für Straftäter".

Europaweiter Schlag gegen die Organisierte Kriminalität

Der Polizei in den Niederlanden und Frankreich war es im vergangenen Jahr gelungen, einen Teil der geheimen "Encrochat"-Nachrichten abzuschöpfen – der europäischen Justizbehörde Eurojust zufolge mehr als 20 Millionen. Dadurch konnten die Ermittler den Kriminellen bei der Planung ihrer Aktionen über die Schulter schauen, wie es der Leiter der Kriminalabteilung der niederländischen Polizei, Andy Kraag, im Juli 2020 beschrieb: "So waren wir in der Lage, ihnen mehrmals einen Schritt voraus zu sein. Die abgefangenen Nachrichten gaben uns einen sehr detaillierten Einblick in die gegenwärtige Unterwelt." Jetzt wisse man mehr über die Kriminellen und ihr Handeln.

Dieses Wissen nutzten die Ermittler europaweit für einen Schlag gegen die Organisierte Kriminalität. Bei einer gemeinsamen Polizeirazzia gab es in mehreren europäischen Ländern zahlreiche Festnahmen. Tonnenweise Drogen wurden sichergestellt, Drogenlabore und Folterkammern aufgedeckt.

So waren wir in der Lage, ihnen mehrmals einen Schritt voraus zu sein. Die abgefangenen Nachrichten gaben uns einen sehr detaillierten Einblick in die gegenwärtige Unterwelt. Andy Kraag, Leiter der Kriminalabteilung der niederländischen Polizei

Die niederländische Polizei entdeckte ein von einem Drogenring gebautes Gefängnis mit einer Folterkammer. Bildrechte: Politie Landelijke Eenheid/dpa

Bundesweit mehr als drei Tonnen Cannabis sichergestellt

Nach einer Zwischenbilanz des Bundeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wurden in Deutschland bisher mehr als 2.250 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit "Encrochat" eingeleitet. In mehr als 520 Verfahren sei es seitdem zu Festnahmen, Sicherstellungen und Durchsuchungen gekommen. Dabei seien rund 750 Haftbefehle vollstreckt und folgende Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt worden:

fast 3,2 Tonnen Cannabis

etwa 320 Kilogramm synthetische Drogen

mehr als 125.500 Ecstasy-Tabletten

fast 400 Kilogramm Kokain

10 Kilogramm Heroin

Steigende Belastung für die Justiz

Bei den Gerichten in Deutschland laufen die "Encrochat"-Verfahren erst jetzt richtig an. Am Landgericht Dresden sind beispielsweise bislang zehn Verfahren wegen des mutmaßlichen Handels mit Betäubungsmitteln via "Encrochat" eingegangen. Und es wird mit weiteren gerechnet. Gerichtssprecher Ziegler sagte "Kripo live", der zusätzliche Eingang dieser Verfahren innerhalb eines recht kurzen Zeitraums führe zu einer höheren Belastung der ohnehin schon stark beanspruchten Großen Strafkammern. "Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich in der Regel um längere Zeit in Anspruch nehmende Verfahren handelt", so Ziegler. "Bei realistischer Einschätzung dürfte daher vor allem der tatsächliche Personalbedarf steigen." Beziffern ließe sich dieser derzeit aber noch nicht. Auch an den Landgerichten Erfurt und Magdeburg werden weitere Verfahren im Zusammenhang mit "Encrochat" erwartet.

Nach "Encrochat" wurden weitere Messenger-Dienste genutzt

Für die Organisierte Kriminalität und die Ermittler, die ihr auf der Spur sind, ist Encrochat mittlerweile Schnee von gestern. Inzwischen gab es bereits zwei Nachfolger: "Sky ECC" und "An0m". "Sky ECC" war der Chatdienst eines kanadischen Anbieters. Er warb ebenfalls mit einer unknackbaren Verschlüsselung. Und so wechselten viele Kriminelle nach der Entschlüsselung von "Encrochat" zu "Sky ECC". In seiner Hochphase hatte "Sky ECC" etwa 70.000 Nutzer und damit noch einige mehr als "Encrochat". Doch auch bei "Sky ECC" lasen belgische, französische und niederländische Ermittler ab Februar 2021 mit. Nach der Entschlüsselung der beiden Kryptodienste sind in Europa rund 2.500 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) unter Berufung auf Europol.

Trojanische Messenger-App des FBI