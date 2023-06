Wir wollten daher von der MDRfragt-Gemeinschaft allgemeiner wissen, wie sie auf die Show-Branche blicken: Sind Künstler und Kunst zu trennen, oder muss man als Konsument beziehungsweise Vertragspartner private Verfehlungen oder Straftaten zum Anlass nehmen, um die Kunst zu boykottieren beziehungsweise Verträge mit den Künstlern zu kündigen?

Die MDRfragt-Gemeinschaft blickt sehr differenziert auf diese Fragen. Eine Mehrheit hält es für tendenziell in Ordnung, die Kunst von Menschen weiter zu konsumieren, die mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert sind (64 Prozent). Gut ein Viertel bezieht eher die Gegenposition. Jeder Zehnte machte in der Frage keine Angabe. Jeder Zweite gibt an, er würde selbst noch Kunst verurteilter Sexualtäter konsumieren, ein Drittel lehnt das ab.

Am wenigsten eindeutig ist das Stimmungsbild dabei in der jüngsten Altersgruppe: Bei den Unter-30-Jährigen finden 51 Prozent, Werke von verurteilten Sexualtätern könnten weiter konsumiert werden, 44 Prozent finden das nicht in Ordnung. Zudem würde eine knappe Mehrheit der 16- bis 29-Jährigen die Werke verurteilter Sexualtäter nach eigenen Angaben nicht mehr ansehen oder anhören (52 Prozent).

Auch unter den weiblichen Befragten fällt das Meinungsbild zu "Weiterkonsumieren oder Boykottieren" bei verurteilten Sexualtätern weniger eindeutig aus als bei den Männern. Jede zweite weibliche Befragte gibt an, es sei okay, in diesen Fällen die Werke weiter zu konsumieren, jede Dritte findet das nicht. Zudem konnten sich 14 Prozent der Frauen für keine der beiden Positionen entscheiden. Bei den Männern plädieren zwei Drittel für "weiter konsumieren", während ein Drittel dagegen votiert.

Können Kunst und Künstler getrennt werden?

Die Frage, wie jede und jeder Einzelne damit umgeht, dass Künstlerinnen und Künstler im Verdacht stehen, Täter zu sein, oder gar deswegen verurteilt wurden, ist verbunden mit der langen Diskussion, ob Werke für sich allein stehen, oder an ihre Schöpferinnen und Schöpfer gebunden sind. Auch hier gibt es eine große Bandbreite an Meinungen unter den MDRfragt-Mitgliedern. Manche finden: Werk und Künstler sind untrennbar verbunden und müssen gemeinsam bewertet werden. "Ich kann Mensch und Werk nicht trennen", schreibt etwa Marcus (52 aus Halle). "Für mich belastet menschenfeindliches Handeln auch das Kunstwerk."

Philipp aus Erfurt meint, es komme auf den jeweiligen Fall an. Der 43-Jährige nimmt Bezug auf die aktuellen Diskussionen um Rammstein und meint für den Fall, dass sich die Vorwürfe bewahrheiten: "Aber wenn in der Kunst, wie bei Rammstein, sogar schon gewaltsame Vergewaltigung thematisiert wird und sich das dann auch im Real Life bewahrheiten sollte, kann man das auf gar keinen Fall weiter konsumieren."

Die Kunst muss ja nicht schlecht sein, nur weil der Künstler es ist oder war. MDRfragt-Mitglied Jan (60 Jahre, Chemnitz)

"Ach Mensch, das ist schwierig", meint Isabell aus dem Wartburgkreis. "Bill Cosby ist ein Teil meiner Kindheit und es war immer schön", so die 45-Jährige mit Blick auf den US-Comedian, der wegen sexueller Übergriffe von Gerichten schuldig gesprochen wurde. Sie schaue die "Bill-Cosby-Show" immer noch gern, so Isabell weiter. "Was der Schauspieler getan hat, ist nicht vertretbar." Und viele MDRfragt-Mitglieder vertreten die Auffassung, dass Kunst und Künstler klar getrennt werden sollten. So meint etwa der 60 Jahre alte Jan aus Chemnitz, dass die Kunst nicht schlecht sein müsse, nur weil der Künstler es gewesen sei.

Exzesse à la "Sex, Drugs and Rock'n'Roll" für viele in Ordnung

Dem Show- und Rock-Geschäft hängt seit Jahrzehnten auch das Image an, dass Extravaganzen, Exzesse und das Ausreizen gesellschaftlicher Konventionen dazugehören – das sprichwörtliche "Sex, Drugs & Rock'n'Roll". Für eine knappe Mehrheit der MDRfragt-Mitglieder sind diese Grenzüberschreibungen in Ordnung, wenn es im Einverständnis aller Beteiligten und im rechtlichen Rahmen geschieht.

Ob bei Rammstein-Auftritten alles im rechtlichen Rahmen gelaufen ist, ist derzeit unklar. Die teilweise schwerwiegenden Vorwürfe mehrerer Frauen stehen im Raum, Rammstein-Sänger Lindemann weist die Vorwürfe zurück – dennoch läuft die Diskussion: Kann die international erfolgreiche Band ihre aktuelle Tour fortsetzen und gehen Fans mit gutem Gefühl und Gewissen zu den Shows? Das wollten wir auch bei MDRfragt wissen.

Ein Viertel der Befragten hält es angesichts der nicht-geklärten Missbrauchsvorwürfe für falsch, dass die Band ihre Tournee fortsetzt, fast drei Viertel hingegen finden es richtig, dass die Shows nicht abgesagt werden. Viele MDRfragt-Mitglieder begründen ihre Haltung ähnlich wie die 51 Jahre alte Katrin aus Dresden: "Solange nichts bewiesen ist, gilt die Unschuldsvermutung. Es gibt immer zwei Beteiligte. Der Ruf ist schnell ruiniert, wenn der andere das will und durchzieht." Doch es gibt auch die Gegenposition, wie sie beispielsweise MDRfragt-Mitglied Sylvia aus Eisenach vertritt: "Es müsste sehr schnell geklärt werden, was stimmt. Es sind schwerwiegende Beschuldigungen. Es wäre besser, wenn die Band sich erst einmal zurückzieht bis zur Klärung“, so die 68-Jährige.

Besonders unter den 30- bis 49-Jährigen ist der Anteil derjenigen groß, die für eine Fortsetzung der Rammstein-Tour im aktuellen Stadium sind (80 Prozent). 16 Prozent der Befragten in dieser Altersgruppe nehmen die Gegenposition ein. Bei den 16- bis 29-Jährigen findet es hingegen nur eine knappe Mehrheit richtig, dass die Tour trotz der nicht aufgearbeiteten Vorwürfe weitergeht. Jeder Fünfte in dieser Altersgruppe lehnt es ab, dass die Band auf Tour geht, 17 Prozent stehen dem derzeitigen Vorgehen skeptisch gegenüber.

Etwas weniger eindeutig sieht das Meinungsbild der Befragten aus, wenn es darum geht, ob sie persönlich derzeit auf ein Rammstein-Konzert gehen würden – wenn sie Fan sind oder Fan wären. Auch hier tendiert die Mehrheit zu Ja (64 Prozent), damit fällt der Zuspruch geringer aus als bei der prinzipiellen Frage, ob es richtig ist, dass die Band derzeit weiter tourt. Die Argumente sind ähnlich: "Warum sollte man eine gesamte Band in Sippenhaft nehmen, so lange überhaupt nichts rechtskräftig festgestellt wurde?", meint die 28 Jahre alte Franziska aus Mittelsachsen. "Bis zum Beweis der Vorwürfe gilt die Unschuldsvermutung", formuliert etwa die 47 Jahre alte Jana aus dem Ilm-Kreis ein häufig genanntes Argument.

Ich könnte nicht damit leben, solch einen Spaßevent besucht zu haben... MDRfragt-Mitglied Felix (46 Jahre, Jena)

Viele Fans ringen aber nach eigener Aussage auch sehr mit der aktuellen Situation. Er sei bereits auf zwei Rammstein-Konzerten in Dresden gewesen und angesichts der jetzt erhobenen Vorwürfe schockiert und zutiefst verstört, schreibt etwa der 31 Jahre alte Philipp aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Auch Felix aus Jena schreibt, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, könnte er nicht damit leben, "solch einen Spaßevent besucht zu haben". Stefanie aus Dresden berichtet, sie sei seit 20 Jahren Rammstein-Fan. "Aber ganz grundsätzlich bin ich eine Frau – und damit gilt meine volle Solidarität Opfern von Übergriffen und Gewalt", so die 33-Jährige. Mit Blick auf die derzeitige Situation schlägt das Stimmungsbild insgesamt für Band-Tour und Tour-Besuch aus. "Erst der Beweis, dann die Konsequenz. Mehr muss man nicht sagen", formuliert es etwa Steffen, 51 Jahre, aus dem Altmarkkreis Salzwedel.

Mögliche Konsequenzen für die Band

Doch angenommen, die erhobenen Vorwürfe bewahrheiten sich, welche Konsequenzen müsste die Band dann aus Sicht der Befragten ziehen?

