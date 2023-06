MDR AKTUELL hat verschiedene Konzertveranstalter in Deutschland angefragt – und viele Absagen oder keine Antwort bekommen. Eine Person, die in der Branche arbeitet, hat sich aber gemeldet und möchte anonym bleiben. In einer Mail heißt es:

"Ich kann dazu nur sagen, dass es das, was man Rammstein bzw. Till Lindemann vorwirft, bei uns nicht gibt. Es werden absolut keine Besucher in den Backstage oder in die Künstlerbereiche gelassen. Insofern braucht es bei uns auch keine Awareness-Teams, die im Backstage für die Sicherheit sorgen. Ich habe ehrlich gesagt ein Problem damit, dass die Verfehlungen eines Musik-Stars jetzt zu dem Problem von Veranstaltern gemacht werden. Das, was Lindemann vorgeworfen wird, ist furchtbar und das kann man nur ablehnen, aber ich möchte mich da jetzt nicht an Spekulationen beteiligen, bevor der Fall überhaupt aufgeklärt ist."