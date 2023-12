Eine Erfahrung, die auch Helena Orfanos-Boeckel in ihrer Berliner Praxis macht. Die Fachärztin für innere Medizin und Nephrologie hat jahrelang in der Klinik mit Krebs- und Dialysepatienten gearbeitet und dort gesehen, wie sich der Zustand der Patienten durch die Gabe hochdosierter Nährstoffe deutlich verbessert hat. In ihrer Privatpraxis suchen vor allem Frauen im mittleren Alter ihre Hilfe, die gesund leben, Sport treiben und trotzdem ihren Alltag nicht mehr auf die Reihe bekommen. Im Podcast "Naturally Good" erzählt sie: "Da habe ich dann beobachtet, dass auch wir Frauen gesund lebend, von Nährstoffen profitieren können. Vor allem das Gehirn, man schläft nicht mehr so gut, erholt sich nicht mehr so schnell."