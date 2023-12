Vitamin D ist ein besonderes Vitamin, weil es der Körper selbst bilden kann, und zwar in der Haut unter dem Einfluss von Sonnenlicht. Bei ausreichender Sonnenlichtbestrahlung trägt die körpereigene Bildung zu 80 bis 90 Prozent zur Vitamin-D-Versorgung bei. Für einige Menschen und in den "dunklen" Jahreszeiten kann die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln mit Vitamin D dennoch sinnvoll sein.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt nun aber vor einer dauerhaft hohen Dosierung von zum Beispiel 100 Mikrogramm (µg), was 4.000 Internationalen Einheiten (IE) entspricht. Damit steige das Risiko für gesundheitlich negative Folgen. So sei in einigen klinischen Studien durch die tägliche Gabe von 4.000 IE (100 µg) Vitamin D über längere Zeit im Vergleich zur Kontrollgruppe eine stärkere Verringerung der Knochendichte bei älteren Frauen, eine Erhöhung des Sturzrisikos sowie eine Verschlechterung der Herzfunktion bei herzkranken Menschen beobachtet worden. In exzessiven Mengen aufgenommen, könne es zu einer Vitamin-D-Vergiftung kommen, die zu erhöhten Calcium-Werten führt und Symptome wie Müdigkeit, Muskelschwäche, Übelkeit, Herzrhythmusstörungen und Gewichtsverlust hervorrufen sowie die Nierenfunktion schädigen kann.