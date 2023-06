Wie das Thüringer Infrastrukturministerium auf MDR-Nachfrage mitteilte, haben bis Ende Mai landesweit 25.401 Wohngeldhaushalte den Heizkostenzuschuss II erhalten. Die Kommunen zahlten demnach rund 12,7 Millionen Euro aus. Studierende mit Bafög sollten das Geld demnach ab 7. April automatisch mit der Bafög-Überweisung erhalten. Wie viele Fälle noch offen sind, sei unklar, weil parallel viele neue Wohngeldanträge in den Kommunen aufgelaufen seien.

Hintergrund für mögliche Verzögerungen bei der Auszahlung sind neue Anträge auf das vom Bund beschlossene "Wohngeld Plus", das seit Jahresbeginn gilt. Dieses zumeist höhere Wohngeld an mehr Anspruchsberechtigte muss von der örtlichen Wohngeldbehörde geprüft und berechnet werden. Das Ministerium in Erfurt beklagte eine Überlastung der Ämter, da es kaum zusätzliches Personal gebe.