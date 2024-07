Welt-Aids-Konferenz in München Unaids meldet weltweit 1,3 Millionen HIV-Neuinfektionen

In München beginnt am Montag die 25. Welt-Aids-Konferenz. Bei der größten Fachveranstaltung zum Thema HIV und Aids wollen sich bis Freitag mehr als 15.000 Experten über den Kampf gegen die Immunschwächekrankheit austauschen. Der Sprecher der Deutschen Aidshilfe, Holger Wicht, sagte MDR AKTUELL, man brauche dringend ein starkes Signal von dieser Konferenz, um beim Kampf gegen Aids wieder in die Spur zu kommen. Ziel sei, dass bis 2030 niemand mehr an Aids erkranke. Derzeit gehe es in einigen Ländern, so in Osteuropa, wieder rückwärts.