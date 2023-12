In wohlhabenden Ländern, darunter Deutschland, ist HIV keine tödliche Erkrankung mehr, sondern gut behandelbar. Zwei Drittel der Betroffenen leben heute allerdings in afrikanischen Ländern, wo Armut sowie ein fehlender Zugang zu Gesundheitsversorgung die Behandlung erschweren. Allerdings hat sich auch dort die Situation stark verbessert, sagt die Tropenmedizinerin Amrei von Braun vom Universitätsklinikum Leipzig. "Mit einer breitflächigen Kombination aus leichtem Zugang zu Tests und anschließenden Therapien ist die Erkrankung heute auch dort gut kontrollierbar".

Abseits der Erfolge in afrikanischen Ländern, gebe es in einigen Ländern Osteuropas derzeit steigende Fallzahlen. "Weil es für Risikogruppen keine Programme zum Schutz vor Infektionen gibt, erhöht sich die Rate der Übertragungen", betont von Braun. Eine HIV-Infektion sei mitunter mit gesellschaftlicher Ablehnung und Ausschluss verbunden, das erschwere es, eine wirksame Therapie zu bekommen. "Hier müsste unbedingt etwas geschehen, wenn wir AIDS weltweit besiegen wollen – was in greifbarerer Nähe ist."