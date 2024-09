Extremwetter Hochwasserlage in deutschen Nachbarländern weiter angespannt

Die Lage in den Überschwemmungsgebieten in Österreich hat sich am Mittwoch weiter entspannt. Das Hochwasser gehe leicht zurück, teilte der stellvertretende Landeshauptmann des stark betroffenen Bundeslands Niederösterreich, Stephan Pernkopf mit. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge zuletzt vor allem mit Auspumparbeiten und der Überwachung von Dämmen beschäftigt.

Bei den Aufräumarbeiten sollten 1.300 Soldaten mit Hubschraubern und schwerem Gerät helfen. 18 Ortschaften und Gebiete in Niederösterreich waren den Angaben zufolge am Mittwoch aber immer noch nicht erreichbar, vor allem im Tullnerfeld und im Pielachtal. Es kam noch einmal zu 20 Dammbrüchen. Insgesamt wurden in dem Bundesland bisher fast 1.400 Objekte vorsorglich evakuiert, 87 Menschen wurden mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht.



In den anderen Bundesländern und auch in der Hauptstadt Wien hat sich die Lage dagegen entspannt. Die Pegelstände des Wienflusses sowie des Donaukanals waren weiter gesunken. Alle U-Bahnen fahren wieder.



Die Regierung hat inzwischen ein Paket an Finanzhilfen zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe beschlossen. So wird der Katastrophenfonds auf eine Milliarde Euro aufgestockt. Teile der Summe werden als Soforthilfe ausgeschüttet.