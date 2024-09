Extremwetter Katatstrophenzustand in Teilen Polens ausgerufen – In Ostsachsen steigen die Flusspegel weiter

16. September 2024, 17:41 Uhr

Im tschechisch-polnischen Grenzgebiet und in Österreich wird die Hochwasserlage dramatischer, in Polen ist ein Staudamm gebrochen, eine weitere Staumauer droht zu brechen. In Tschechien ist die Kleinstadt Krnov fast komplett vom Wasser eingeschlossen. In Österreich, Polen und Rumänien starben mindestens elf Menschen, in Tschechien werden sieben vermisst. Auch in Sachsen steigen die Wasserstände. Am Elbe-Pegel Schöna an der Grenze zu Tschechien gilt Alarmstufe 3.