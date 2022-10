"Smash" ist das Jugendwort des Jahres 2022. Der Begriff, der für "mit jemandem etwas anfangen" steht, erhielt in einem Onlinewahlverfahren unter Jugendlichen 43 Prozent der Stimmen, wie der Langenscheidt-Verlag am Dienstag mitteilte. Er wird vor allem als Verb "smashen" benutzt und bedeutet so viel wie "mit jemandem etwas anfangen", "jemanden abschleppen" oder auch "mit jemandem Sex haben".