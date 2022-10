Der Vorsitzende des Deutschen Bundesverbandes Rettungsdienst, Marco König, sagte im Interview mit MDR AKTUELL: "Offensichtlich nehmen immer weniger Ärzte an diesem Notfalldienst teil. Es ist auch so, dass man vielleicht nicht hinterhergekommen ist mit den Strukturen bei der KV, das mag regional sehr unterschiedlich sein. Aber die Patienten, zu denen wir dann fahren, sagen: Ich habe eine Stunde in der Warteschleife gehangen und hatte immer noch keinen." Was ist dran an dieser Aussage?

KV Sachsen: "völlig daneben"

Immer weniger Ärztinnen und Ärzte nehmen am Notfalldienst teil – diese These verärgert die Angesprochenen in Mitteldeutschland. Klaus Heckemann von der KV Sachsen: "Das ist völlig daneben, der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst läuft unverändert zu den Zeiten, wo es keine Sprechstunden gibt, flächendeckend in ganz Deutschland. Und da gibt es keinerlei Reduktion."

Denn der Bereitschaftsdienst ist gar nicht freiwillig, sondern eine Pflicht für alle Ärztinnen und Ärzte. Fällt jemand kurzfristig aus, muss er oder sie eine Vertretung benennen. Der Dienstplan ist dementsprechend in allen drei mitteldeutschen Ländern lückenlos – unabhängig von der Zahl der gemeldeten Ärztinnen und Ärzte. Das bestätigen alle Kassenärztlichen Vereinigungen in Mitteldeutschland.

Wie sind die KV in Mitteldeutschland aufgestellt?

Damit zum zweiten Teil der Aussage, dass die KV mit dem Ausbau ihrer Strukturen möglicherweise nicht hinterherkommen. Beleg dafür soll ein Fall aus Baden-Württemberg sein. Dort wurden Anrufe für den Notfalldienst wegen Personalmangels von einem Call Center angenommen. Die technische Umstellung führte offenbar zu Problemen. Ein Patient hatte sich danach über eine Stunde Wartezeit beklagt.

Die drei KV in Mitteldeutschland besetzen dagegen nach wie vor die Leitstellen mit eigenem Personal. Thomas Schröter, zweiter Vorsitzender in Thüringen: "Das sind fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir hier eingestellt haben und die hier rund um die Uhr ihren Dienst erledigen, die sehr erfahren sind, und die eben auch personell verstärkt werden zu den Zeiten, wo auch die stärkste Nachfrage ist."