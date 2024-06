Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Keppler

Den zahlreichen Tier-Orakeln, die es auch bei dieser EM wieder gibt, könnte es bald ähnlich ergehen wie so mancher menschlichen Fachkraft: KI könnte sie ihre Jobs kosten. Denn Daten zum Profifußball lägen massenweise vor und so könnten KI-Systeme inzwischen relativ fundierte Vorhersagen treffen, erklärt Oliver Müller, Professor für Wirtschaftsinformatik und Datenanalyse an der Universität Paderborn.



An ihre Grenzen stoßen sie, wenn kurzfristige Ereignisse eintreten oder neue Faktoren dazukommen. Am Beispiel der EM bezieht sich Müller beispielsweise auf 16-jährige Superstars, die noch in keiner Datenbank zu finden seien. Oder auf kurzfristige Verletzungen: "Das kann die KI nicht immer so schnell berücksichtigen. Je nachdem, wann eine Wette platziert werden soll und vielleicht noch gar nicht klar ist, wer verletzt ist oder wer nicht verletzt ist oder wer spielen darf", sagt Müller.