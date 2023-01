Auch die mitteldeutschen Bundesländer mussten also aussortieren. Aus Sachsen-Anhalt heißt es, man habe noch keine Entscheidung darüber getroffen, wie abgelaufene Masken entsorgt werden. Das Thüringer Sozialministerium meldet gut 100.000 Masken mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum. Diese seien in Teilen an ein Entsorgungsunternehmen übergeben worden. In Sachsen wurden sogar fünfeinhalb Millionen Masken vernichtet.