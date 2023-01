"Die pandemische Lage ist vorbei", sagte Gassen. So sei die Krankheitslast durch Corona und Grippe geringer geworden. Zudem würden nicht in allen Praxen Hochrisikopatienten behandelt.



Eine Ende der Maskenpflicht würde kein generelles Aus für das Tragen von Masken bedeuten. Auch weiterhin könnten Masken von Patienten, Ärztinnen und medizinischen Personal getragen werden – wenn vom Praxis-Inhaber gewünscht auch verpflichtend. Wegfallen soll nur die gesetzliche Pflicht. Es sollte "generell den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen überlassen werden, ob sie das Tragen von Masken in ihren Praxen verpflichtend machen wollen", forderte Gassen.