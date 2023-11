Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Insektenforschung Überwinternde Mücken: Übertragen sie Krankheiten?

21. November 2023, 05:00 Uhr

In Deutschland beginnt die Hochsaison der Mücken ungefähr im Juni und dauert bis in den September hinein. Trotzdem ist das hohe Summen der Stechmücken auch in der kalten Jahreszeit hier und da noch zu hören, meist in Innenräumen. Denn dort finden die Insekten häufig ideale Bedingungen für die Überwinterung vor.