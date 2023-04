Heinz Florian Oertel entdeckte früh seine Leidenschaft für den Sport. Am 11. Dezember 1927 In Cottbus geboren, begann er als Jugendlicher Fußball zu spielen und in der Leichtathletik aktiv zu sein. Später sollte er der wohl bekannteste Sportreporter der DDR werden. Dabei begann seine Karriere am Stadttheater in Cottbus, wo er als Schauspieler arbeitete.