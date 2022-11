Landgericht Kaiserslautern Lebenslange Haft für Polizistenmörder von Kusel

Wegen Mordes an zwei Polizeibeamten in Kusel in der Westpfalz muss ein 39-Jähriger lebenslang hinter Gitter. Das Landgericht Kaiserslautern stellte auch eine besondere Schwere der Schuld fest, die eine Entlassung nach 15 Jahren ausschließt. Der Mann hatte die tödlichen Schüsse bei einer Fahrzeugkontrolle abgegeben, um seine Jagdwilderei zu vertuschen. Sein damaliger Begleiter erhielt keine Haftstrafe.