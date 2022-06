Ermittlungen auch in Mitteldeutschland Bundesweite Razzien gegen Hass und Hetze im Internet

Die deutschen Ermittlungsbehörden sind mit Razzien gegen Hass und Hetze im Internet vorgegangen. Wie das Innenministerium von Rheinland-Pfalz mitteilte, gab es Durchsuchungen in allen Bundesländern – außer in Sachsen-Anhalt. Hintergrund ist der Mord an zwei Polizisten Ende Januar bei Kusel. Danach waren zahlreiche Hass-Kommentare in sozialen Medien verfasst worden. Am Dienstag beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.