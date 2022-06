"Reichsbürger" Sachsens Verfassungsschutz warnt vor "Gemeinwohldörfern"

Bürgermeister Junker sagt: "Das ist schon in Ordnung, wenn Ordnung geschaffen wird. Es ist aber eine gewisse Unruhe in der Bevölkerung, weil ja das Königreich Deutschland dahinter stecken soll und das bringt in dem kleinen Örtchen Bärwalde natürlich Unruhe und wir hatten dazu auch schon eine Einwohnerversammlung und so weiter. Wir sind mit Polizei, Verfassungsschutz und so weiter in Zusammenarbeit. Und im Augenblick ist noch nichts Schlimmes in Anführungsstrichen passiert."