Wie sind sie rausgekommen aus der Spielsucht?

Am gleichen Abend, als ich das Gespräch mit meiner Frau hatte, habe ich die Selbstsperre aktiviert. Ich kann jetzt bei keinem Anbieter mehr spielen. Für mich habe ich in dem Moment mit dem Glücksspiel abgeschlossen. Ich muss akzeptieren, dass mir das viele nicht glauben und mit Rückfällen rechnen. Aber ich will es nicht mehr. Sollte noch einmal etwas in der Richtung passieren, würde die Beziehung mit meiner Frau in die Brüche gehen. Das möchte ich definitiv nicht erleben.

Wie schützen Sie sich vor Rückfällen?

Ich bin in Einzel- und Gruppentherapie, um das Geschehene aufzuarbeiten und meinen Umgang zu finden. Ich bin außerdem finanziell unter sehr enger Kontrolle. Selbst wenn ich jetzt wollte, hätte ich gar nicht das Geld zum Spielen beziehungsweise könnte ich es nicht vertuschen.

Ich glaube, das kann jeden treffen. Markus Schröder* Abhängiger von Glücksspielen

Wie blicken Sie heute auf die Zeit in der Abhängigkeit?

Ich kann nicht sagen, dass es für mich ein permanenter Kick war. Es war mehr eine Routine. Manche Tage habe ich 100 Euro eingesetzt und 300 Euro gewonnen. Da habe ich auf der Heimfahrt aus dem Büro gedacht, es ist doch super, dass ich das jetzt verdient habe. Dass ich vorher ein Vielfaches verloren hatte, ist in dem Moment kein Gedanke. Es ist erstaunlich, welche Windungen im Gehirn einen Menschen in diese Richtung bringen. Ich denke, ich bin kein dummer Mensch. Ich habe studiert und ein gutes Allgemeinwissen. Trotzdem war ich davor nicht gefeit. Ich glaube, das kann jeden treffen.

Bei Online-Glücksspielen gibt es Maßnahmen zum Spielerschutz, zum Beispiel Einzahlungslimits oder automatisierte Software, die auffälliges Spielverhalten erkennen soll. Hat bei Ihnen etwas davon funktioniert?

Bei dem Anbieter, bei dem ich die letzten zwei Jahre intensiv gespielt habe, kamen zwei Mal E-Mails, in denen Fürsorge geheuchelt wurde. Die Fragen darin habe ich so beantwortet, als ob alles in Ordnung sei. Belege für meine Angaben wurden nicht gefordert. Das gesetzliche Spiellimit von 1.000 Euro pro Monat habe ich in meiner Zeit regelmäßig überschritten, da griff keine Sperre. Ich habe aber auch bei Anbietern gespielt, die nicht auf der Whitelist der lizensierten Anbieter stehen und sich deshalb wahrscheinlich nicht an die Regeln halten. Für mich als Nutzer war das aber überhaupt nicht zu erkennen. Die Seite sah aus, wie andere Spielseiten auch. Momentan versuche ich auf juristischem Weg, einen Teil meiner Verluste von diesen illegalen Anbietern wieder zu bekommen.

Sind die Beratungs- und Hilfsangebote aus Ihrer Erfahrung heraus ausreichend?

Bei der ersten Kontaktaufnahme zur Beratungsstelle habe ich innerhalb von einer Woche einen Termin bekommen. Das hat also schnell geklappt. Ich finde aber nicht so gut, dass es in Magdeburg nur diese eine Anlaufstelle in Sachsen-Anhalt gibt. Das sollte ausgebaut werden. Auch in der Prävention müsste mehr getan werden. Es sollte stärker darauf hingewiesen werden, dass Glücksspiele starke Abhängigkeiten verursachen können. Demgegenüber ist es unfassbar, wie viel Werbung für Glücksspiele gemacht wird und wie klein die Warnhinweise dabei sind.

Was würden Sie anderen Menschen raten, die bemerken, dass sie ein problematisches Glücksspielverhalten entwickeln?