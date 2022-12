Damit geht eine Ära der Nachrichten-Übermittlung nach 152 Jahren zu Ende. Telegramme - von Griechisch "tele" (fern) und "gramma" (Buchstabe) - konnten in Deutschland seit 1870 verschickt werden. Da es bis Anfang des 20. Jahrhunderts kaum Privat-Telefone gab und die Zustellung von Briefen vier Tage dauerte, waren Telegramme die gängigste Möglichkeit einer schnellen Nachrichtenübermittlung. Der Absender diktierte dabei einen kurzen Text in einem Post- oder Telegrafenamt, der danach per Fernschreiber an ein Telegrafen-Amt in der Nähe des Empfängers gesendet wurde.