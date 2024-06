Bildrechte: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Der AfD-Bundesparteitag in der Essener Grugahalle läuft bis zum Sonntag. Unter anderem soll die Parteispitze neu gewählt werden. Das Führungsduo Alice Weidel und Tino Chrupalla strebt dabei seine Wiederwahl an. Gegenkandidaten gab es bis zuletzt keine. Für Diskussionen hatte im Vorfeld ein Antrag gesorgt, der die Abschaffung der Doppelspitze zugunsten nur eines Parteichefs und eines neu einzusetzenden Generalsekretärs vorsieht.



Zu Gegendemonstrationen und Gegenveranstaltungen werden in Essen bis zu 100.000 Menschen erwartet. Einen ersten friedlichen Protest mit Musik und rund 5.000 Teilnehmern gab es bereits am Freitagabend.