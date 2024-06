Zur Absage der CDU an eine Zusammenarbeit sagte Chrupalla: "Die Frage muss man ja umgekehrt stellen. Mit wem wollen die denn regieren [...]?" Weiter sagte Chrupalla, es gebe beispielsweise bei den Kommunalwahlen in Sachsen schon solche Verschiebungen, dass die Landräte mit der AfD zusammen arbeiten müssten. "Die Ausgrenzung von einer Partei, die in Ostdeutschland 35, 40 Prozent teilweise bekommt – das ist undemokratisch. Für uns gibt es keine Brandmauern. Und diese Brandmauern stürzen gerade ein. Wir Ostdeutschen haben gelernt, wie man Mauern einreißt und das werden wir auch tun."