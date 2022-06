Doch völkisch-nationale Inhalte verfangen nicht überall in der Bundesrepublik. Deutschlandweit nimmt die AfD gerade eine gegenteilige Entwicklung. Bei der Bundestagswahl musste die Partei Verluste hinnehmen. In Schleswig-Holstein flog man aus dem Landtag, in Nordrhein-Westfalen und im Saarland musste man weitere Niederlagen einstecken. Viele der Parteimitglieder suchen und finden die Schuld beim Vorstand. Dieser sei zu zerstritten, führungsschwach und beschäme mit einer miserablen Kommunikation, so die Vorwürfe aus unterschiedlichen Lagern der Partei. Mit Ex-Parteichef Jörg Meuthen verließ nun schon der dritte AfD-Vorsitzende seine Partei, weil sie ihm zu rechts wurde. Der Co-Vorsitzende Tino Chrupalla blieb und will es jetzt noch einmal wissen. Chrupalla bekommt dabei Konkurrenten aus unterschiedlichen Lagern der Partei. Weitere Kandidaturen lassen sich nicht ausschließen.