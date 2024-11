Sachsen-Anhalts Parteien stecken mittendrin in der Aufstellung ihrer Kandidaten für die Bundestagswahl. Einzig die AfD hatte ihre Landesliste schon im Sommer fertig. Grüne und CDU etwa wollen ihre im November beschließen. SPD und Linke hatten dies erst für Januar geplant.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm

Bis vorigen Mittwoch lagen sie damit auch normal im Zeitplan. Seit dem Ampel-Aus aber ist nur eines gewiss: Der Zeitdruck ist immens.



Oder, wie es Linken-Fraktionschefin Eva von Angern in Magdeburg sagt: "Das wird ein Blitzwahlkampf. Das ist eine sportliche Sache. Natürlich nehmen wir auch wahr, dass in den Umfragen von Menschen in ganz Deutschland gesagt wird, je schneller, je besser."