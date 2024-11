Dennoch: Indem Olaf Scholz den Oppositionsführer Friedrich Merz auffordert, bei wichtigen Gesetzesvorhaben mitzuwirken, schaltet er bereits in den Wahlkampfmodus. Dieses Angebot an Merz ist auch ein taktisches Manöver, um die Union in die Pflicht zu nehmen. Es setzt die Opposition unter Druck, Stellung zu beziehen und entweder konstruktiv mitzuwirken oder sich dem Vorwurf der Verweigerungshaltung auszusetzen. Und es lenkt ab von den eigentlichen Verfehlungen der Ampelkoalition, deren egozentrische Streitigkeiten jede politische Leistung in den Schatten stellte.