Es ist das Einstimmigkeitsprinzip, das im Kern die Koalitionsverträge vorschreiben, sowohl auf Länder- als auch auf Bundesebene. Detlef Müller von der SPD-Bundestagsfraktion erklärt das Prinzip: "Jeder Partner in der Koalition hat immer eine Stimme. Beschlüsse werden einstimmig gefasst."

Da spiele es keine Rolle, dass die FDP kleiner sei als SPD oder die Grünen. Man müsse in diesen Abstimmungsrunden immer versuchen, Kompromisse zu schaffen, die eine Einstimmigkeit mit sich bringen. Das sei die große Aufgabe. Es sei aber nicht so, dass nur die FDP ab und zu mal ein Veto einlege, das mache auch die SPD.

SPD-Politiker Müller hat für sich und seine Ressortpartnerinnen eine Strategie gefunden, die schon vor den großen Verhandlungen einen ersten Konsens ermöglichen. "Wir treffen uns in der Sitzungswoche in Berlin mindestens zweimal. Einmal vormittags und einmal abends und abends dann auch open end, um dann Themen abzuräumen. Manchmal spricht man dann auch über private Geschichten, dass man sich besser kennen lernt und eine gute Gesprächskultur hat und Vertrauen aufeinander aufbaut. Das würde ich mir in allen Bereichen wünschen, dann wären wir vielleicht auch schneller."