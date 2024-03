Nach Angaben der Bahn vereinbarten die Tarifpartner auch eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.850 Euro. Diese soll in zwei Tranchen ausgezahlt werden. Weiterhin einigten sich beide Seiten auf eine Lohnerhöhung um 420 Euro pro Monat in zwei Schritten – eine in diesem und eine im kommenden Jahr. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags beträgt 26 Monate – rückwirkend zum 1. November 2023. Anschließend gilt noch eine zweimonatige Verhandlungsphase mit Friedenspflicht ohne Streiks. Somit würden bis mindestens Ende Februar 2026 keine Streiks der Lokführer bei der Deutschen Bahn möglich sein, sagte Seiler.