Pakleppa stoßen darüber hinaus noch zwei weitere bürokratische Hürden auf. So wünscht er sich eine gesetzliche Stichtagsregelung: "Also wenn Sie normalerweise sagen, Sie haben eine Planung fertiggestellt und dann werden alle geltenden Gesetze, Verordnungen, alle Regeln eingehalten – und dann wird begonnen zu bauen." Wenn sich aktuell jedoch ein Gesetz oder eine Verordnung ändere oder neue Gesetze in Brüssel beschlossen würden, müssten Bauvorhaben gestoppt und die Planung neu begonnen werden.

Ein anderes Problem sieht Pakleppa in der Möglichkeit, zu jeder Zeit eines Bauprojekts vor Gericht dagegen zu klagen, was die Arbeiten immer wieder stoppe: "In Deutschland leisten wir uns den Luxus, dass ich in jeder Instanz neue Argumente vortragen kann." Dann komme wieder ein neuer Sachverständiger und es gebe wieder neue Gutachten. Dadurch dauere es in jeder Instanz deutlich länger.