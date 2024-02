Die Migrationsforscherin Birgit Glorius von der TU Chemnitz glaubt nicht, dass man aus derart wenigen Fällen tragfähige Rückschlüsse ziehen kann: "Diese Datenbasis reicht nicht, zumal wir gar nicht wissen, warum diese Menschen abgereist sind." Wenn man das genauer evaluieren wöllte, müsste man eine Vergleichsgruppe heranziehen, "also praktisch in die Vergangenheit schauen, wie viele Menschen tauchen nicht mehr auf im Laufe des Asylverfahrens, beziehungsweise in welchem Status des Asylverfahrens sind diese Menschen." All das wisse man nicht.