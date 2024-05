Bundesparteitag CDU will wieder konservativer werden

Unter dem Motto "Zukunft gemeinsam gewinnen" will die CDU auf ihrem dreitägigen Bundesparteitag in Berlin ihre Rückkehr in die Regierungsverantwortung einleiten. Parteichef Friedrich Merz sieht die Christdemokraten nach der Niederlage bei der Bundestagswahl 2021 wieder zurück im Ring. "Wir sind wieder da, und auch das Wort konservativ findet sich wieder in unserem Programm. Ja, wir sind auch eine konservative Partei, und davor hat keiner mehr Hemmungen, das auch deutlich und klar zu sagen."

Der Programmentwurf revidiert mehrere Grundentscheidungen der ehemaligen Bundeskanzlerin und langjährigen CDU-Chefin Angela Merkel, so den Ausstieg aus der Kernkraft oder die Willkommenskultur in der Asylpolitik. In der Migrationspolitik wird das Konzept der sicheren Drittstaaten vertreten, demzufolge jeder Asyl-Antragsteller in Europa in einen sicheren Drittstaat überführt werden und dort ein Asylverfahren durchlaufen soll. Auf dem Parteitag soll es auch um die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Forderung nach einem verpflichtenden Gesellschaftsjahr gehen.