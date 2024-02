Ähnlich äußerte sich der Geschäftsführer des Thüringischen Landkreistages, Thomas Budde. Die Kreise wollten nicht bis zum Sommer warten, bis es eine Ausschreibung für eine bundeseinheitliche Karte gibt. Das zentrale Thema sei eine zeitnahe Lösung, so Budde. Einen Konflikt zwischen der landes- und bundeseinheitlichen Karte sieht Budde nicht. Auch wenn jeder Kreis einen anderen Kartenanbieter habe, seien die Leistungen sehr ähnlich.

Umsetzung laut Budde kurzfristig möglich

Dass sich Thüringen an einer Ausschreibung für eine bundesweite Bezahlkarte beteiligt, sei auch kein Widerspruch zu den Karten, die derzeit in den Kreisen eingeführt werden. Die Karten könnten jederzeit angepasst werden, so Budde. Die bisherigen Pilotprojekte in den beiden Kreisen Greiz und Eichsfeld seien positiv bewertet worden, auch von Seiten der Asylbewerber. Laut Budde gibt es mittlerweile auch Nachfragen aus anderen Bundesländern, unter anderem aus Sachsen und Hessen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Reichel

Budde verwies auch darauf, dass es nur wenige Wochen dauere, bis eine solche Karte organisatorisch umgesetzt werden kann. Ausgegeben werden die Karten derzeit in den Landratsämtern. Diskutiert werde aber auch darüber, die Karten in Zukunft in den Erstaufnahmeeinrichtungen auszuhändigen.

Pilotprojekt als erfolgreich eingeschätzt

In Thüringen gibt es bereits zwei Landkreise mit Bezahlkarten für Flüchtlinge - etwa in Greiz und im Eichsfeld. In Greiz hat Landrätin Martina Schweinsburg nach gut einem Monat bereits eine erste Bilanz gezogen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Danach gebe es weniger Verwaltungsaufwand, zufriedene Einzelhändler und eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Im September war dort ein Pilotprojekt mit zunächst 29 Asylsuchenden gestartet. Noch im Februar soll das Modellprojekt auf alle etwa 750 Asylsuchende ausgeweitet werden. Geflüchtete aus der Ukraine sind ausgenommen.

Der Saale-Orla-Kreis will am heutigen Donnerstag mit der Bezahlkarte starten, der Wartburgkreis und der Kyffhäuserkreis im März. Auch der Ilm-Kreis, das Weimarer Land, der Kreis Schmalkalden-Meiningen und der Kreis Sonneberg planen eine solche Karte. Im Landkreis Nordhausen steht die Entscheidung an. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk