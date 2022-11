Die Fälschung von Corona-Impfbescheinigungen ist auch dann strafbar, wenn sie vor einer im November 2021 erfolgten Gesetzesverschärfung begangen wurde. Das hat der Bundesgerichtshof in Leipzig entschieden. Wie der fünfte Strafsenat des BGH in der sächsischen Metropole erklärte, kann in solchen Fällen auf den Tatbestand der Urkundenfälschung zurückgegriffen werden. Die Entscheidung hat grundsätzliche Bedeutung auch für andere Altfälle, sofern deren Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen wurden. Bisher ist die Rechtsprechung dazu nicht einheitlich.