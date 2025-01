Protestkultur Debatte über Rechtmäßigkeit von Sitzblockaden bei AfD-Parteitag

Hauptinhalt

16. Januar 2025, 05:00 Uhr

Mindestens 10.000 Menschen haben am vergangenen Wochenende gegen den Parteitag der AfD in Riesa demonstriert. Auf den Zufahrtswegen war wegen der zahlreichen Sitzblockaden phasenweise kein Durchkommen mehr. Der Parteitag begann deshalb erst zwei Stunden später als geplant. Sachsens Innenminister Armin Schuster hat das Verhalten der Demonstrierenden im Nachhinein kritisiert. Eine so "unverhohlen auf Verhinderung angelegte Protestkultur dürfe in unserer Gesellschaft nicht Schule machen."