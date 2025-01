Eine schärfere Migrationspolitik ist auch ein Kernthema des am Sonntag vom AfD-Bundesparteitag in Riesa verabschiedeten Wahlprogramms der AfD. Flüchtlinge sollen demnach an der Grenze in Gewahrsamszentren untergebracht und Asylverfahren ins Ausland verlagert werden. In Aussicht gestellt wird eine "umfassende Rückführungsoffensive". Sozialleistungen für Asylbewerber will die AfD in Sachleistungen umwandeln und Leistungen für Ausreisepflichtige "auf ein menschenwürdiges Existenzminimum" senken. Auch der umstrittene Begriff "Remigration" wurde ins Wahlprogramm eingefügt.