Weitergeleitet werden offenbar Berichte, wonach AfD-Politiker bei der Anfahrt am Sonnabend angeblich von linken Gegendemonstranten angegriffen und verletzt worden seien. Dazu wiederholte die Polizei Dresden am Dienstagvormittag den Sachstand, der auch am Sonntag bereits genannt wurde. "Bislang liegen uns keine Erkenntnisse vor, dass AfD-Politiker angegriffen oder verletzt worden sind. Bereits am Sonntag haben wir dazu aufgerufen, sich zu melden, um Verletzungen bzw. Tätlichkeiten anzuzeigen." Zur Anzahl verletzter Gegenprotest-Teilnehmer lägen der Polizei keine Angaben vor.