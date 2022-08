Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht sagte, das Verhalten der Militärregierung in Bamako behindere den Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der UN-Mission. Lambrecht zeigte sich persönlich irritiert vom Verhalten des malischen Verteidigungsministers Sadio Camara. Erst am Donnerstag habe Camara der Ministerin zugesagt, dass es keine weiteren Auflagen für den Einsatz geben solle – am Freitag seien dann erneut Überflugrechte verweigert worden, sagte ein Sprecher.



Die Bundesregierung bekräftigte, Deutschland sei grundsätzlich bereit, sich weiter an der UN-Mission in Mali zu beteiligen. Das mache aber nur Sinn, wenn das von der dortigen Regierung unterstützt werde.