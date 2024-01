Dabei wäre eine frühzeitige akustische Information über die nächsten Verbindungen schon an den Haltestellen unbedingt notwendig, betont Christiane Möller. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und verweist auf das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz und die jeweiligen Landesregelungen. Dort sei das sogenannte Mehr-Sinne-Prinzip festgehalten. "Das heißt eben auch, dass die Fahrgastinformation nicht nur optisch, sondern auch akustisch wiedergegeben werden muss", erklärt Möller.

Doch die Informationsbarrieren, die blinde und sehbehinderte Menschen besonders häufig beträfen, "die werden ganz häufig noch nicht mitgesehen", kritisiert sie. Wenn im Nahverkehr von Barrierefreiheit gesprochen werde, heiße das oft, dass ein Fahrzeug einen rollstuhlgerechten Zugang habe. "Aber das ist ja eben nicht alles."

Schwierigkeiten beginnen oft schon bei Routenplanung

Insgesamt macht Möller drei Bereiche aus, in denen blinde und sehbehinderte Menschen bei öffentlichen Verkehrsmitteln auf Probleme stoßen können: Das reiche von den Fahrzeugen selbst über die Haltestellen bis hin zu digitalen Angeboten, um beispielsweise eine Route zu planen. Damit hat auch die 65-jährige Lisa in Leipzig immer wieder Probleme. Die Rentnerin beugt sich über ihr Handy und zeigt, wie die Verbindungssuche in der LeipzigMove-App für sie zur Geduldsprobe wird.

Bildrechte: Rebecca Nordin Mencke/ MDR "Jetzt müsste er doch irgendwie eine Auswahl anzeigen", murmelt sie, während eine automatische Stimme regelrecht ein Feuerwerk an Möglichkeiten vorsagt: "Einfügemarke, Start auswählen. Einfügemarke am Ende. Mein Standort. Taste. Start auswählen. Textfeld." Lisa ist sichtlich verloren: "Da kann man verzweifeln dabei."



LVB-Pressesprecher Marc Backhaus kann nicht nachvollziehen, dass es Probleme mit der LeipzigMove-App geben soll. Bei jedem Update nehme man Kontakt mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband auf und hole Feedback von Nutzerinnen und Nutzern ein. "Das ist ein gelebter Prozess und das können Sie mit Frau Mertens auch noch einmal besprechen", sagt er.

Christiane Mertens ist Vorsitzende in der Leipziger Kreisorganisation des Blinden- und Sehbehindertenverbands Sachsen und sie sitzt auch im Fahrgastbeirat der LVB. Insgesamt habe man schon einiges vorangebracht für die Barrierefreiheit, sagt sie. Doch bei der App sieht sie noch Nachbesserungsbedarf: "Sie ist nicht vollständig für uns nutzbar." Mit den Verkehrsbetrieben wolle man darüber weiter im Gespräch bleiben und an einer Verbesserung arbeiten.

Deutschland als großer Flickenteppich

Eine konkrete Bewertung einzelner Mobilitäts-Apps will Christiane Möller vom Bundesverband der Blinden und Sehbehinderten nicht vornehmen. Grundsätzlich sei es aber ein Dauerbrenner, dass Betroffene bei Apps auf Probleme stoßen, selbst wenn diese offiziell barrierefrei seien. "Eine barrierefreie App heißt noch nicht, dass sie auch in der Usability, also der Nutzbarkeit gut ist für die Menschen", betont Möller.

Dabei sei Barrierefreiheit umso einfacher, je früher daran gedacht werde. Wenn man erst nachträglich versuche, etwas barrierefrei zu machen, funktioniere das oft nicht oder nur mit hohem Kostenaufwand. Möller betont daher, wie wichtig es ist, Menschen mit Behinderungen frühzeitig einzubinden und sie als wertvolle Hinweisgeber ernst zu nehmen.

Eine barrierefreie App heißt noch nicht, dass sie auch in der Usability gut ist für die Menschen. Christiane Möller Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband

Gerade im Nahverkehr sieht Möller aber auch ein grundsätzliches Problem darin, dass es in den Kommunen sehr unterschiedliche Modelle gebe, wie Barrierefreiheit umgesetzt werde. "Wir haben in Deutschland einen großen Flickenteppich", kritisiert sie. Dabei könne man deutlich besser vorankommen, wenn Kommunen eher mal gute Beispiele übernehmen statt "in jedem Landkreis alles wieder neu zu erfinden".