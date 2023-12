Stefanie Pröhl erinnert sich noch gut an ihre Schwangerschaft. Ein Arzt habe ihr damals gesagt, sie könne keine Kinder bekommen, erzählt die heute 35-jährige Leipzigerin. Sie hat leichte Lernschwierigkeiten und eine Hörbeeinträchtigung. In die Mutterrolle musste sie erst hineinwachsen. "Am Anfang hatte ich Angst, das Kind anzufassen, weil sie so klein war", erinnert sie sich. In einer Mutter-Kind-Einrichtung habe sie dann gelernt, wie sie ihr Kind betreuen kann.