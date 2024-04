Für das Dresdner Rathaus hat seine Firma daher die kostenlose App blindFind entwickelt – ein Navigationssystem für blinde und sehbehinderte Menschen. Die App lotst Menschen auf Basis von Bluetooth durch das Gebäude, mit akustischen Signalen oder mit einer Ansage. Auch weitere Informationen wie Öffnungszeiten können über die App abgerufen werden. Neben dem Rathaus haben inzwischen mehrere öffentliche Gebäude in Dresden die App installiert: etwa das Festspielhaus Hellerau, das Japanische Palais, das Projekttheater Dresden und mehrere Schwimmbäder. Auch das Stadtbad Sömmerda in Thüringen bietet Orientierungshilfe durch blindFind.

Gerade dort, wo Denkmalschutz in Konflikt mit Barrierefreiheit gerate, seien digitale Lösungen eine gute Option, erklärt Bühler. In Rathäusern kommt es immer wieder zu solchen Konflikten. So erklärt Erfurt, für eine Barrierefreiheit in großem Umfang sei eine Generalsanierung notwendig. In den nächsten fünf Jahren sei das nicht geplant. Auch in Magdeburg sind nach Angaben der Stadt keine weiteren Maßnahmen vorgesehen. Der Behindertenbeauftragten Tanja Pasewald zufolge wäre aber unter anderem die Integration eines Blindenleitsystems noch wünschenswert.