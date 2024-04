Chinesisch-Deutsches Zentrum e.V. in Dresden * Das Chinesisch-Deutsche Zentrum wurde 2003 in Dresden gegründet.

* Es hat seinen Sitz in Altstrehlen.

* Der Verein widmet sich nach eigenen Aussagen der Pflege und Bewahrung der Werte Ehrlichkeit, Mitgefühl und Toleranz der traditionellen, chinesischen Kultur und dem Austausch zwischen den chinesischsprachigen Menschen und der Mehrheitsgesellschaft Deutschlands.

* In unterschiedlichen Veranstaltungen werde versucht, die persönlichen Erfahrungen der Menschen beider Länder zusammenzuführen.

* Es gibt unter anderem Kurse in QiGong, Wushu und Bogenschießen.