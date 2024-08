Wer Schlangenlinien fährt oder sonstige Ausfallerscheinungen am Steuer zeigt und dabei an einer Streife vorbeikommt, wird rausgewunken. Für die Polizistinnen und Polizisten ist es dabei gar kein so großer Unterschied, ob der Verdacht auf THC oder Alkohol lautet, sagt Patrick Martin, Sprecher der Landespolizeidirektion Thüringen: "Dann gibt es die Möglichkeit, erstmal einen Schnelltest durchzuführen, der einen Hinweis gibt, dass die Person möglicherweise unter Einfluss von Cannabis steht. Und wenn man das hat, dann wird eine Blutentnahme durchgeführt, so wie man es auch beim Alkohol macht."