Erwachsene dürfen privat maximal drei Pflanzen zum Eigenkonsum anbauen. Das muss entweder in der Wohnung oder an einem "Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes" geschehen, also dort, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat. Hintergrund ist, dass man den Zugang zu den Pflanzen kontrolliert, dass also niemand unbefugt - insbesondere Kinder und Jugendliche - darauf Zugriff hat.